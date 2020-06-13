Леманн: «Арсенал» ошибся, назначив Эмери на пост главного тренера

Бывший голкипер «Арсенала» Йенс Леманн поделился мнением о работе испанского специалиста Унаи Эмери в лондонском клубе.



«Арсенал" ошибся, назначив Эмери на пост главного тренера. Он хотел привести в клуб помощников, которые даже не могли говорить по-английски. Думаю, Эмери крупно повезло, что получил эту должность, потому что он не был достаточно хорош для работы в „Арсенале“. У него могли быть хорошие идеи, но он не мог донести их игрокам в подобающем виде», — приводит слова Леманна Marca со ссылкой на Stadium Astro.



Эмери занимал пост главного тренера лондонского «Арсенала» с 2018 по 2019 год. Испанский специалист возглавлял «Валенсию», московский «Спартак», «Севилью», «Пари Сен-Жермен» и другие команды.

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