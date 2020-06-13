Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее Заболотного

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.
«Вагнер Лав — это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще, у «армейцев» совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллингтон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители.
Понятно, Лав не будет «возить тележку» на поле, а будет выходить делать результат. К тому же за него трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит зарплату пол-лимона. В принципе, нормальные условия. Поверьте, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай ещё продадут", — приводит слова Сафонова сайт телекомпании «Новый век».
- 13 июня 2020
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