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Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее Заболотного

Агент Сафонов: Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее Заболотного
Футбол / РПЛ 0

Агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.

«Вагнер Лав — это исключение. Это такой «цыганский конь». Сколько раз возвращался, столько же раз его затем выгодно продавали. Вагнер Лав в 55 лет будет играть сильнее, чем Заболотный. Да, у ЦСКА есть Чалов, но вдруг его продадут? И вообще, у «армейцев» совсем небольшой выбор в атаке. А Вагнер Лав может в одиночку решить исход матча. В российском чемпионате таких почти не было. Только Халк, Данни, Веллингтон и тот же Вагнер Лав. С натяжкой в этот список добавил бы Ивицу Олича. На таких футболистов ходят зрители.

Понятно, Лав не будет «возить тележку» на поле, а будет выходить делать результат. К тому же за него трансфер оплачивать не надо, приходит свободным агентом. Просит зарплату пол-лимона. В принципе, нормальные условия. Поверьте, нельзя исключать, что его в какой-нибудь Китай ещё продадут", — приводит слова Сафонова сайт телекомпании «Новый век».

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