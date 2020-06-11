Орлов: Вагнер Лав не вернётся в ЦСКА. Посмотрите на его фото — это уже взрослый человек

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о возможном возвращении нападающего Вагнера Лава в московский ЦСКА.
«Вагнер Лав уже не вернётся в ЦСКА. Он потерял скорость, в основном только за мячом бегает, а без мяча вообще не бегает. Посмотрите на его фотографию — это уже взрослый человек. Нет, в ЦСКА его точно не будет. Сейчас уже агенты хотят его в Турцию сосватать, а в ЦСКА он не вернётся», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
За ЦСКА Вагнер выступал с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. При этом в 2009 и 2010 годах форвард уходил в аренду в бразильские клубы.
Ранее сообщалось, что Вагнер Лав в ближайшее время может вернуться в ЦСКА. Впрочем, о переходе пока объявлено не было. По правилам Российской Премьер-Лиги, форвард не может быть заявлен на сезон-2019/2020.
- 11 июня 2020
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