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Хавбек «Боруссии» М Крамер: пропустили от «Баварии» два дурацких мяча

Хавбек «Боруссии» М Крамер: пропустили от «Баварии» два дурацких мяча
Футбол / Германия 0

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Кристоф Крамер прокомментировал поражение своей команды в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги с мюнхенской «Баварией» (1:2).

«Мы пропустили два дурацких мяча. В первые 60 минут мы играли хорошо, особенно это касается первого тайма, эпизодами мы даже больше «Баварии» владели мячом. Мы не позволили им наладить привычную игру. У нас было много хороших эпизодов с мячом, мы были агрессивны. В последние 30 минут нас прижали», — — приводит слова Крамера пресс-служба «Баварии».

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М
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