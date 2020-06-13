«Бавария» одержала десятую победу подряд в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М

В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзе на 26-й минуте. До перерыва счёт сравнял защитник хозяев Бенжамен Павар, отправив мяч в свои ворота. Победу действующим чемпионам Бундеслиги принёс гол хавбека Леона Горецки на 86-й минуте.

Для «Баварии» эта победа стала десятой подряд в чемпионате Германии (шестой кряду после рестарта). Беспроигрышная серия мюнхенского клуба достигла 17 матчей (16 побед, одна ничья).

«Бавария», набрав 73 очка, возглавляет турнирную таблицу немецкого первенства, «Боруссия» (56) занимает четвёртое место.