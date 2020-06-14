«Шальке-04» — «Байер»: прямой эфир матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 июня, на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене состоится матч 31-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» — «Байер». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Шальке» — «Байер» на «Чемпионате»



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён. После 30 туров «Байер», набрав 56 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Шальке» (38) — на 11-м месте.