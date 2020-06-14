Давид Оспина не сыграет в финале Кубка Италии

Голкипер «Наполи» Давид Оспина не сможет принять участие в финальном матче Кубка Италии с «Ювентусом», сообщает Football Italia.



Решение об отстранении вратаря было принято дисциплинарной комиссией Федерации футбола Италии. Причиной отстранения Оспины от участия в финале турнира стал перебор жёлтых карточек. Голкипер получил предупреждение в обоих матчах 1/2 финала Кубка Италии с миланским «Интером».



Финальный матч Кубка Италии «Наполи» — «Ювентус» состоится 17 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 22:00 мск.

Оспина выступает в составе «Наполи» с 2018 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 11 матчах чемпионата Италии и в двух из них оставил ворота неаполитанцев в неприкосновенности.