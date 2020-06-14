Вадим Евсеев рассказал о подготовке «Уфы» к первому матчу после паузы

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, как проходит подготовка команды к матчу 23-го тура РПЛ с «Тамбовом».

«Ровно неделя до матча „Уфы“ с «Тамбовом». Время пролетело незаметно: карантин, сбор в Аше, неделя тренировок на «Нефтянике». Провел утром занятие восстановительного плана. После чего дал команде выходной, пусть отдохнут. Потом начнём подготовку непосредственно к первому матчу после долгой паузы.

Работал сегодня индивидуально с группой атаки возле ворот. Сделал акцент на завершение групповых и индивидуальных действий. Продолжим эти занятия в ближайшие дни, когда пойдёт подготовка именно к матчу с «Тамбовом».

Ребят ждут три дня хорошей работы разной направленности, разной специфики. Опять же, групповые и командные взаимодействия. В том числе в обороне. Чтобы планомерно, через поддерживающие тренировки подойти в хорошем состоянии к 21 июня", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

«Уфа» сыграет дома с «Тамбовом» 21 июня, начало матча — в 15:00 мск.