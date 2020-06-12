Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Хоффенхайм» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле

Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле, а не в помещении.

«Когда-то теория проходила в специальных помещениях. Видеомагнитофон, телевизор. Час, а то и больше. Польза, безусловно, была, но игроки уставали. Сегодня всё иначе. Мы в „Уфе“ предпочитаем проводить теорию на поле. Дело даже не в том, что в раздевалке хоть работает кондиционер, но всё равно душно. И не в том, что в помещении сохраняется угроза коронавируса, несмотря на все наши отрицательные тесты.

Просто на поле теория доходчивее. Объяснил игрокам, и они сразу в ходе тренировке поймут, что от них требуют. Что требую? Отлаживаем взаимодействия в атаке и обороне. Командные и групповые», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».

Евсеев: добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем просто добрым словом
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020