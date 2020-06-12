Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему предпочитает проводить теорию на поле, а не в помещении.
«Когда-то теория проходила в специальных помещениях. Видеомагнитофон, телевизор. Час, а то и больше. Польза, безусловно, была, но игроки уставали. Сегодня всё иначе. Мы в „Уфе“ предпочитаем проводить теорию на поле. Дело даже не в том, что в раздевалке хоть работает кондиционер, но всё равно душно. И не в том, что в помещении сохраняется угроза коронавируса, несмотря на все наши отрицательные тесты.
Просто на поле теория доходчивее. Объяснил игрокам, и они сразу в ходе тренировке поймут, что от них требуют. Что требую? Отлаживаем взаимодействия в атаке и обороне. Командные и групповые», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
- 12 июня 2020
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