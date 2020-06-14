Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», борющейся с раком

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста посвятил гол, забитый в ворота «Атлетика» Б, футболистке Вирджинии Торресилье.
На 37-й минуте встречи гол забил нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Через две минуты Коста сравнял счёт после передачи полузащитника Коке. Празднуя гол, испанский форвард поднял над головой футболку «Атлетико» с именем «Вирджиния».
«У меня нет слов, ты великолепен! Спасибо от всего сердца!» — написала футболистка на своей странице в «Твиттере».
21 мая Торресилья сообщила, что у неё диагностирована раковая опухоль головного мозга. Футболистка успешно прошла операцию.
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счётом 1:1.
- 14 июня 2020
-
19:16
-
19:14
-
18:57
-
18:49
-
18:27
-
18:19
-
18:13
-
18:04
-
17:58
-
17:46
-
17:25
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:49
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:00
-
15:59
-
15:42
-
15:34
-
15:29
-
14:59
-
14:56
-
14:32
-
14:20
-
14:14
-
13:54
-
13:40
-
13:35
-
13:25
-
13:14
-
12:57
-
12:42