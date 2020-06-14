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Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», борющейся с раком

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико», борющейся с раком
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста посвятил гол, забитый в ворота «Атлетика» Б, футболистке Вирджинии Торресилье.

На 37-й минуте встречи гол забил нападающий «Атлетика» Икер Муньяин. Через две минуты Коста сравнял счёт после передачи полузащитника Коке. Празднуя гол, испанский форвард поднял над головой футболку «Атлетико» с именем «Вирджиния».

«У меня нет слов, ты великолепен! Спасибо от всего сердца!» — написала футболистка на своей странице в «Твиттере».

21 мая Торресилья сообщила, что у неё диагностирована раковая опухоль головного мозга. Футболистка успешно прошла операцию.

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао и завершилась вничью со счётом 1:1.

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