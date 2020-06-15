«Реал» нанёс 6 ударов в игре с «Эйбаром». Это худший результат клуба в этом сезоне Примеры
«Реал» в матче с «Эйбаром» нанёс меньше всего ударов в нынешнем сезоне чемпионата Испании, сообщается в «Твиттере» Opta Sports.
Сообщается, что за матч «Королевский клуб» нанёс по воротам соперника 6 ударов, из которых 5 пришлись в створ. Это самый худший показатель для команды в нынешнем сезоне чемпионата Испании.
Напомним, в матче 28-го тура Примеры «Реал» обыграл «Эйбар» со счётом 3:1. В составе победителей отличились Тони Кроос, Серхио Рамос и Эден Азар. За «Эйбар» единственный гол забил Бигас.
«Реал», набрав 59 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» (27) — на 16-м месте. В следующем туре «Реал» дома 18 июня примет «Валенсию». «Эйбар» в свою очередь сыграет с «Атлетиком».
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