Россиянин Жиров вошёл в символическую сборную тура во второй Бундеслиге по версии Kicker
Российский защитник «Зандхаузена» Александр Жиров вошёл в символическую сборную тура во второй Бундеслиге по версии Kicker.
В матче 31-го тура второй Бундеслиги с лидирующей «Арминией» (0:0) Жиров провёл на поле все 90 минут. Благодаря ничьей «Зандхаузен» поднялся на 10-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.
29-летний Жиров является воспитанником барнаульского «Динамо». В «Зандхаузен» он перешёл летом 2018 года из красноярского «Енисея» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Жиров принял участие в 31 матче второй Бундеслиги (все — в основном составе), стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, получил две жёлтые карточки, а также забил один гол в свои ворота.
Российский футболист «Зандхаузена» Жиров рассказал об обстановке в Германии
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