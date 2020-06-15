Тедеско: решение по Мельгарехо принималось вместе с Цорном и скаутами

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с парагвайским полузащитником Лоренсо Мельгарехо.
«Мы с Цорном, да и со всеми менеджерами и скаутами клуба, находимся в одной лодке. Решения по игрокам мы принимаем вместе. Было бы неправильно говорить, что гендиректор не захотел продлевать контракт с Мельгарехо, хотя я был за то, чтобы его оставить. Я часто вижу похожие высказывания в СМИ от других тренеров: дескать, кому-то навязывают или покупают не тех игроков… «Спартак» так не работает. Решение по Мельгарехо мы принимали вместе с Цорном и скаутами. Его контракт заканчивается 30 июня, и возвращать его ради пары матчей смысла не было», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 15 июня 2020
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