«Ещенко вообще опорника играл». Тедеско — о товарищеском матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче с «Динамо» (1:4).

«Что стало причиной такого крупного поражения? Есть много вопросов, касающихся физподготовки, надо было проверить себя — в общем, это как бросить кости. В этом матче мы выпустили много молодых футболистов. Это был матч-тест, который важно было сыграть. Но результат в сомнения меня не ввёл.

Мы очень многое попробовали! Вчера играли и Маркетисов, и Голосов, а Ещенко вообще вышел опорником. Так что не стоит говорить о каких-то единичных перестановках — после 60 минут матча мы поменяли всю команду. Изменений было много, поймать ритм игры в таком матче очень сложно.

Кто знает, что произойдёт. Вдруг будет травма у Крала (сказав это, Тедеско постучал по столу. — Прим. «Чемпионата»), или он получит лишнюю жёлтую карточку. Похожая ситуация у нас и с крайними защитниками. Так что нам нужны запасные варианты, именно для этого мы и проводили матч с «Динамо». Хотелось понять, на каких альтернативных позициях могут сыграть наши футболисты, в том числе и молодые ребята, которых мы позвали», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.