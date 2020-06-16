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Экс-игрок «Реала» Бальбоа: Гризманну не 14 лет, мы говорим о чемпионе мира

Экс-игрок «Реала» Бальбоа: Гризманну не 14 лет, мы говорим о чемпионе мира
Футбол / Испания 0

Бывший игрок «Реала» Хавьер Бальбоа раскритиковал нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна за то, что тот с момента перехода в каталонский клуб не может адаптироваться к игре команды.

«Он один из лучших игроков мира, переходит в «Барселону», где есть Месси и Суарес, но на поле его нет. Если тебе не оставляют свободных мест, с этим нужно работать. Я играл во многих странах, и всегда поступал так.

Кажется, будто мы говорим о мальчике 14 лет. Но он чемпион мира. Он не может адаптироваться к игре Месси и Суареса в «Барселоне»? Это вопрос отношения и желания. Брайтвайт делает это, а он пришёл из «Леганеса». Он всё делает спокойно и показывает себя на поле», — приводит слова Бальбоа Sport.es.

Гризманн перебрался в «Барселону» летом 2019 года и с тех пор в 26 матчах Примеры забил всего 8 голов.

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