Экс-игрок «Реала» Бальбоа: Гризманну не 14 лет, мы говорим о чемпионе мира

Бывший игрок «Реала» Хавьер Бальбоа раскритиковал нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна за то, что тот с момента перехода в каталонский клуб не может адаптироваться к игре команды.



«Он один из лучших игроков мира, переходит в «Барселону», где есть Месси и Суарес, но на поле его нет. Если тебе не оставляют свободных мест, с этим нужно работать. Я играл во многих странах, и всегда поступал так.



Кажется, будто мы говорим о мальчике 14 лет. Но он чемпион мира. Он не может адаптироваться к игре Месси и Суареса в «Барселоне»? Это вопрос отношения и желания. Брайтвайт делает это, а он пришёл из «Леганеса». Он всё делает спокойно и показывает себя на поле», — приводит слова Бальбоа Sport.es.

Гризманн перебрался в «Барселону» летом 2019 года и с тех пор в 26 матчах Примеры забил всего 8 голов.