Экс-игрок «Реала» Бальбоа: Гризманну не 14 лет, мы говорим о чемпионе мира

Бывший игрок «Реала» Хавьер Бальбоа раскритиковал нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна за то, что тот с момента перехода в каталонский клуб не может адаптироваться к игре команды.
«Он один из лучших игроков мира, переходит в «Барселону», где есть Месси и Суарес, но на поле его нет. Если тебе не оставляют свободных мест, с этим нужно работать. Я играл во многих странах, и всегда поступал так.
Кажется, будто мы говорим о мальчике 14 лет. Но он чемпион мира. Он не может адаптироваться к игре Месси и Суареса в «Барселоне»? Это вопрос отношения и желания. Брайтвайт делает это, а он пришёл из «Леганеса». Он всё делает спокойно и показывает себя на поле», — приводит слова Бальбоа Sport.es.
Гризманн перебрался в «Барселону» летом 2019 года и с тех пор в 26 матчах Примеры забил всего 8 голов.
- 16 июня 2020
-
04:22
-
04:09
-
03:17
-
02:55
-
01:57
-
01:46
-
00:50
-
00:47
-
00:22
-
00:12
-
00:02
- 15 июня 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:29
-
23:22
-
23:07
-
23:04
-
22:55
-
22:31
-
22:23
-
22:12
-
21:45
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:33
-
21:31
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:58
-
20:55
-
20:44