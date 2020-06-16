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Филиппе Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»

Филиппе Коутиньо хочет вернуться в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Бразильский нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает в «Баварии» на правах аренды, может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Marca.

По данным источника, форвард уже позвонил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и сообщил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в клуб. Ранее сообщалось, что руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Коутиньо.

Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону».

Летом 2019 года бразилец перешёл в «Баварию» из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых забил восемь мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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