«Барселона» отказалась продать Ансу Фати «Манчестер Юнайтед» за € 150 млн

Руководство каталонской «Барселоны» отклонило второе предложение «Манчестер Юнайтед» о трансфере нападающего Ансу Фати. На этот раз «красные дьяволы» были готовы заплатить за 17-летнего футболиста € 150 млн, сообщает Marca со ссылкой на The Times.
Первое предложение «Юнайтед» о трансфере Фати составило € 100 млн. «Барселона» не планирует расставаться с испанцем. Теперь сине-гранатовые переживают, что английский клуб решит активировать сумму отступных в размере € 170 млн.
Ансу — воспитанник «Барселоны». За основную команду каталонцев форвард дебютировал в 2019 году. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года, при этом клуб может активировать опцию продления на два сезона.
В нынешней кампании Фати забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу в 24 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах.
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