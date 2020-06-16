Источник: Домагой Вида продолжит карьеру в российском клубе

Защитник «Бешикташа» и сборной Хорватии Домагой Вида продолжит карьеру в чемпионате России, сообщает журналист Левент Юмит Эрол на своей странице в «Твиттере». Название российского клуба, в который может перейти Вида, не уточняется.

Нынешний контракт Виды с «Бешикташем» рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 33 матчах за турецкий клуб и забил 4 гола.



Напомним, после матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 года со сборной России (2:2, 4:3 по пенальти) появилось видео, на котором Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем выкрикнул лозунг «Слава Украине!». Позже игрок принёс извинения россиянам. Национальная команда Хорватии стала вице-чемпионом мира.