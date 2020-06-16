Дьяков: Канга как-то наехал машиной на мальчика, но историю замяли

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что экс-партнёр по ростовскому клубу Гуэлор Канга однажды на машине сбил ребёнка.

«С Канга случались и не самые весёлые истории. Как-то на пешеходном переходе он наехал на мальчика. Папа пытался открыть дверь машины, а Канга вместе с друзьями испугался и не открыл. Мальчика в итоге вытащили, с ним всё было нормально. Историю замяли, и она никуда не просочилась. Отец оказался болельщиком «Ростова» и не пошёл в полицию. Канга – самый безбашенный. С ним надо было делать фото из серии «до и после». Приехал какой-то бедолага, как из фильма «Миллионер из трущоб». Майка рваная, бутсы разные, но играл хорошо. С первой зарплатой поехал в Москву, купил себе часы, цепи и всё остальное. Африканцы же любят сиять в темноте», — рассказал Дьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.