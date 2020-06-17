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24-летний Кингсли Коман 8-й раз подряд стал чемпионом в стране, в которой он выступал

24-летний Кингсли Коман 8-й раз подряд стал чемпионом в стране, в которой он выступал
Футбол / Германия 0

24-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман отметился уникальным рекордом, превосходящим достижения многих игроков, сообщает Marca.

В матче 32-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» досрочно стала чемпионом, обыграв на выезде бременский «Вердер» со счётом 1:0, французский хавбек 8-й раз подряд стал обладателем национального титула, в той стране, в которой он выступал.

В 2013 и 2014 годах Коман выиграл чемпионат Франции с «Пари Сен-Жермен», год спустя он выиграл Скудетто с «Ювентусом», а теперь он завоевал пятый титул Бундеслиги с «Баварией» (2016, 2017, 2018, 2019 и 2020). Невероятный рекорд, который также дополняется Кубком Лиги во Франции, Кубком Италии с «Ювентусом» и двумя Кубками Германии с «Баварией». Также он стал обладателем трёх Суперкубков в вышеупомянутых странах.

В текущем сезоне Кингсли Коман принял участие в 32 встречах за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 6 забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. За карьеру 24-летний хавбек, оцениваемый в € 40 млн, провёл 187 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 36 голевых передач.

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