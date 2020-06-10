Коман: переход Зане в «Баварию» не станет для меня проблемой

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал информацию о возможном трансфере хавбека «Манчестер Сити» Лероя Зане.

«Если Зане перейдёт в «Баварию», это не будет проблемой! За исключением варианта, при котором мне скажут, что я больше не нужен клубу. Впрочем, я думаю, что руководство знает мои сильные стороны.

Ситуация с Зане не имеет ничего общего с моим будущим. Когда я приехал в «Баварию», здесь были Франк Рибери, Арьен Роббен и Дуглас Коста. Я был молодым игроком, но уже выступал рядом с легендарными футболистами.

Так что для меня это не проблема. Команда выиграет от того, что в составе будет как можно больше игроков такого уровня», — приводит слова 23-летнего француза Goal.com со ссылкой на Sport Bild.