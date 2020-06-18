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«Бенфика» прервала четырёхматчевую серию без побед и возглавила чемпионат Португалии

«Бенфика» прервала четырёхматчевую серию без побед и возглавила чемпионат Португалии
Футбол / Прочие турниры 0

«Бенфика» одержала победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии с «Риу Аве». Игра прошла в Вила-ду-Конде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Риу Аве» открыл счёт в середине первого тайма. Гол в свой актив записал Мехди Тареми. На 64-й минуте Харис Сеферони сравнял счёт. За 3 минуты до конца основного времени матча Юлиан Вайгль вывел «Бенфику» вперёд и поставил окончательную точку в матче.

При этом, «Риу Аве» доигрывал матч вдевятером. На 62-й минуте был удалён Альмоатасембеллах Али Мохамед, а спустя 11 минут поле покинул Нуну Сантуш.

«Бенфике» удалось прервать четырёхматчевую ничейную серию. Команде вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 64 очка.

«Риу Аве» в свою очередь занимает шестое место, набрав 41 очко.

Португалия - Примейра. 27-й тур
17 июня 2020, среда. 23:15 МСК
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Окончен
1 : 2
Бенфика
Лиссабон
1:0 Тареми – 26'   1:1 Сеферович – 64'   1:2 Вайгль – 87'
Удаления: Али Мохамед – 62', Сантуш – 73', Фигейраш – 90+2' / нет
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