«Бенфика» прервала четырёхматчевую серию без побед и возглавила чемпионат Португалии

«Бенфика» одержала победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии с «Риу Аве». Игра прошла в Вила-ду-Конде и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

«Риу Аве» открыл счёт в середине первого тайма. Гол в свой актив записал Мехди Тареми. На 64-й минуте Харис Сеферони сравнял счёт. За 3 минуты до конца основного времени матча Юлиан Вайгль вывел «Бенфику» вперёд и поставил окончательную точку в матче.

При этом, «Риу Аве» доигрывал матч вдевятером. На 62-й минуте был удалён Альмоатасембеллах Али Мохамед, а спустя 11 минут поле покинул Нуну Сантуш.

«Бенфике» удалось прервать четырёхматчевую ничейную серию. Команде вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 64 очка.

«Риу Аве» в свою очередь занимает шестое место, набрав 41 очко.