Григорий Иванов: я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с заражёнными коронавирусом в «Ростове».
«Очень переживаю за своих товарищей из „Ростова“. Надеюсь, РФС разберётся в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы „Ростову“ засчитали технические поражения», — приводитслова Иванова пресс-служба «Урала» в «Твиттере».
Пост доступен в «твиттере» ФК «Урал».
Футболисты и тренерский штаб «Ростова» отправились на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.
В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».
Карпин не знает, грозят ли «Ростову» технические поражения
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