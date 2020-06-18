Григорий Иванов: я против того, чтобы «Ростову» засчитали технические поражения

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал ситуацию с заражёнными коронавирусом в «Ростове».

«Очень переживаю за своих товарищей из „Ростова“. Надеюсь, РФС разберётся в ситуации и будет принято справедливое решение. Я против того, чтобы „Ростову“ засчитали технические поражения», — приводитслова Иванова пресс-служба «Урала» в «Твиттере».

Пост доступен в «твиттере» ФК «Урал».

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» отправились на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.

В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».