Карпин не знает, грозят ли «Ростову» технические поражения

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал заражение коронавирусом шести футболистов команды.



«Клуб уже всё написал. Находится ли на карантине молодёжка? Узнавайте у клуба. Есть ли у меня понимания, будут ли теперь технические поражения? Я не знаю. Откуда я могу знать?» — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Футболисты и тренерский штаб «Ростова» сели на двухнедельный карантин. Последние тесты, проведённые в команде, обнаружили шесть случаев заражения коронавирусом.



В связи с этим под угрозой проведение матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча запланирована на 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».



«Ростов», набрав в 22 турах 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте.