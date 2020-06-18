«Сочи» выступил за проведение матча с «Ростовом»

На официальном сайте «Сочи» было опубликовано заявление по поводу матча с «Ростовом». Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом и команда отправилась на двухнедельный карантин.
«Согласно регламенту возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РПЛ официально разрешила привлечение игроков молодёжной команды для участия в играх РПЛ сезона-2019/2020, мы считаем, что игра с «Ростовом» должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.
При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против «Арсенала» и 1 июля против «Краснодара»), а значит, доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с «Ростовом» на другие даты ввиду плотности актуального календаря.
В сложившейся ситуации футбольный клуб «Сочи» выступает за проведение игры с «Ростовом» 19 июня в 20:00 на стадионе «Фишт» с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры», — сказано в заявлении.
- 18 июня 2020
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