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В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей

В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян.

Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека. Скорее всего, Хорен заразился COVID-19, когда навещал родителей, которые тоже перенесли инфекцию.

Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.

Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.

Как поступить РПЛ в связи с эпидемией в «Ростове»?
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