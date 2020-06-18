В «Ростове» симптомы COVID-19 проявились только у Байрамяна. Он мог заразиться у родителей

Как стало известно «Чемпионату», нулевым заражённым коронавирусом в «Ростове» стал полузащитник Хорен Байрамян.



Из всех заразившихся футболистов жёлто-синих симптомы заболевания, в том числе температура, были только у 28-летнего хавбека. Скорее всего, Хорен заразился COVID-19, когда навещал родителей, которые тоже перенесли инфекцию.



Накануне, 17 июня, стало известно, что у шестерых футболистов «Ростова» было выявлено заражение коронавирусом. При этом завтра, 19 июня, команда должна была на выезде сыграть с «Сочи» в Российской Премьер-Лиге.



Нынешний розыгрыш чемпионата России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. В мае Российский футбольный союз принял решение возобновить первенство.