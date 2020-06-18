«Уже тогда был на стиле». Воронин выложил архивное фото с родителями, Самедов оценил

Бывший украинский футболист Андрей Воронин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» архивное фото с родителями.
«Папа, мама, я — вместе дружная семья», — подписал снимок Воронин.
Александр Самедов, игравший с Ворониным в «Динамо», прокомментировал публикацию: «Уже тогда был на стиле». Воронин ответил: «Брат, а педали видал какие».
Посмотреть фотографию можно на странице Андрея Воронина в "Инстаграме".
https://www.instagram.com/voroninandrey/
Воронин защищал цвета «Динамо» с 2010 по 2014 год, а в сезоне-2012/2013 играл на правах аренды за «Фортуну». С бело-голубыми стал финалистом Кубка России. В ходе своей карьеры экс-форвард также выступал за «Боруссию» из Мёнхенгладбаха, «Майнц», «Кёльн», «Байер», «Ливерпуль» и «Герту». В национальную команду Украины Андрей вызывался с 2002 по 2012 год.
- 18 июня 2020
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