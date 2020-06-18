Моуринью: Кейн готов выйти в стартовом составе «Тоттенхэма» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» отметил, что нападающий «шпор» Гарри Кейн готов выйти в стартовом составе команды на эту встречу.
«Кейн, Сон и Сиссоко восстановились, они готовы играть. Кейн не играл в футбол более шести месяцев, но сейчас он хорошо работает. Нет никаких проблем, он готов выйти в стартовом составе.
Сможет ли Кейн провести на поле 90, 80, 70 минут? Только игра покажет. Что касается формы Гарри, об этом лучше спросить у него. Он продуктивен на тренировках, стремится играть. Он потрясающий профессионал», — приводит слова Моуринью Goal.com.
Матч 30-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт в Лондоне завтра, 19 июня.
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