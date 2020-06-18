Стерлинг: чувствую, что говорю от лица большинства темнокожих людей. Все устали

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в беседе с бывшим игроком «Манчестер Юнайтед» Гари Нэвиллом высказался о ситуации с борьбой против расизма.

«Сейчас я чувствую, что говорю от большинства темнокожих людей. Все устали. В разных сферах нашего общества многие кричали о помощи. После протестов вы увидели, что произошло в США, эта ситуация теперь переходит в Великобританию. Многие люди молчали о проблеме.

Настал очень подходящий период не просто получить ответы, но и поменять общество. У таких людей, как я, есть платформа для того, чтобы делать заявления в правильных местах, и это может привести к переменам», — цитирует Стерлинга Sky Sports.

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб на улицах американского города Миннеаполиса в результате задержания полицейских. После смерти Флойда массовые беспорядки охватили некоторые штаты США, акции проходят в Великобритании, Франции и других странах. Знаменитости, организации и пользователи соцсетей участвуют в акции с хештегом «Жизни чёрных важны» (#BlackLivesMatter).