Кечинов против Никифорова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В 16-ю пару 1/16 финала вошли голы Валерия Кечинова («Спартак») в ворота «Русенборга» в матче Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (18 октября 1995 года) и Юрия Никифорова («Спартак») в ворота «Нанта» в матче Лиги чемпионов сезона-1995/1996 (20 марта 1996 года). Дуэль уже началась.



Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя, Марка Гонсалеса и Фёдора Черенкова.

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».