Александр Кокорин: футболистам «Сочи» сказали готовиться к игре с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал ситуацию с матчем 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

«Нам сказали, что мы готовимся к игре», — сказал Кокорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.



«Ростов», в 22 турах набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Сочи» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», в 22 матчах набравший 50 очков.