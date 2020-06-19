Канисарес: мне плохо от слов Гвардиолы об Испании. Не знаю, когда его мозг мутировал

Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес высказался о политических взглядах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который является сторонником независимости Каталонии от официального Мадрида.
«Его нет в чате национальной сборной. Я не знаю, что с ним случилось, я потерял с ним связь. Мы все есть в чате, кто выступал на Олимпиаде. Все, кроме одного — Гвардиола. Возможно, потому что он сейчас самый известный парень. Я не критикую его за то, что он не в чате, понимаю, что у него много стресса. Есть Луис Энрике, Абелардо, а его нет. Мне очень плохо, когда он плохо говорит об Испании. Я не знаю, когда его мозг мутировал», — приводит слова AS.
Напомним, Гвардиола провёл большую часть карьеры футболиста в «Барселоне», а после её завершения в течение четырёх лет возглавлял основную команду сине-гранатовых.
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