Канисарес: мне плохо от слов Гвардиолы об Испании. Не знаю, когда его мозг мутировал

Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес высказался о политических взглядах главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который является сторонником независимости Каталонии от официального Мадрида.

«Его нет в чате национальной сборной. Я не знаю, что с ним случилось, я потерял с ним связь. Мы все есть в чате, кто выступал на Олимпиаде. Все, кроме одного — Гвардиола. Возможно, потому что он сейчас самый известный парень. Я не критикую его за то, что он не в чате, понимаю, что у него много стресса. Есть Луис Энрике, Абелардо, а его нет. Мне очень плохо, когда он плохо говорит об Испании. Я не знаю, когда его мозг мутировал», — приводит слова AS.

Напомним, Гвардиола провёл большую часть карьеры футболиста в «Барселоне», а после её завершения в течение четырёх лет возглавлял основную команду сине-гранатовых.