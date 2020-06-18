Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гвардиола: мне стыдно за то, как мы обращались с темнокожими людьми в последние 400 лет

Гвардиола: мне стыдно за то, как мы обращались с темнокожими людьми в последние 400 лет
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение о расизме.

«Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это», — приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли в своём «твиттере».

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0.

Перед началом игры футболисты лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки обеих команд стали на колено в центральном круге.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

Игроки «Манчестер Сити» и «Арсенала» стали на колено в память о Джордже Флойде
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020