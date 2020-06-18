Гвардиола: мне стыдно за то, как мы обращались с темнокожими людьми в последние 400 лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал своё мнение о расизме.

«Мы должны извиниться перед темнокожими людьми за то, как мы обращались с ними в течение последних 400 лет, мне стыдно за это», — приводит слова Гвардиолы журналист The Athletic Сэм Ли в своём «твиттере».

В перенесённом матче 28-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счётом 3:0.

Перед началом игры футболисты лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» поддержали акцию #BlackLivesMatter («Жизни чёрных важны»), почтив память погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Игроки обеих команд стали на колено в центральном круге.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.