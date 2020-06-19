Аршавин: интерес к Азмуну есть, но из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе лондонского «Арсенала» к форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну.

«Азмун? Интерес к нему есть. Из «Арсенала» никто не звонил и про него не спрашивал. Агенты выходили на меня, но я переправлял их к Хавьеру Рибалте. Интерес есть, но здесь решение должны принимать главный тренер и президент клуба, насколько выгодным будет предложение и кто на его месте будет играть, если он уйдёт», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне иранский форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.