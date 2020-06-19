«Ростов» отреагировал на пост «Сочи» про школьников

Пресс-служба «Ростова» в «Инстаграме» отреагировала на пост «Сочи», соперника команды в сегодняшнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.
Ранее сочинцы опубликовали фотографию школьника, сидящего за столом с компьютером в болоте, и сопроводили её следующим сообщением: «Вся страна будет болеть за школьников!» (один из самых популярных комментов). Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой. P.S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести».
«Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?» — ответили ростовчане.
Фото: «Инстаграм» ФК «Сочи»
Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время. В заявке гостей все игроки оказались младше 20 лет.
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