«Сочи»: мы все были когда-то школьниками. Играем, пока мама не позовёт домой

«Сочи» в своём официальном «инстаграме» опубликовал пост, посвящённый предстоящему матчу 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». В заявке гостей все игроки оказались младше 20 лет.



«Вся страна будет болеть за школьников! (Один из самых популярных комментов.) Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой.



P.S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести», — написали сочинцы.

Фото: «Инстаграм» ФК «Сочи»

Напомним, в составе «Ростова» было выявлено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Команда Валерия Карпина отправилась на двухнедельный карантин. После этого клуб выразил желание перенести матч с «Сочи», однако соперник выступил за проведение встречи в назначенное время.