«Сочи» забанил «Ростов» в «Инстаграме»

Пресс-служба «Сочи» в «Инстаграме» забанила аккаунт «Ростова». Сегодня, 19 июня, командам предстоит сыграть в матче 23-го тура Российской Премьер-лиги.



Ранее сочинцы опубликовали фотографию школьника, сидящего за столом с компьютером в болоте, и сопроводили её следующим сообщением: «Вся страна будет болеть за школьников!» (один из самых популярных комментов). Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовёт домой. P.S. «Ростов», это шутка, и это на нашей совести».



Ростовчане ответили на сообщение следующим образом: «Откуда у вас фото нашего игрока на фоне вашего бомбардира?» Затем «Сочи» удалил пост.



Матч «Сочи» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сочи» удалил пост про школьников