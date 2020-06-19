Внук Льва Яшина вошёл в тренерский штаб «Иртыша»

Василий Фролов, внук легендарного голкипера московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина, вошёл в тренерский штаб «Иртыша», который с сезона-2020/2021 будет выступать в Футбольной национальной лиге.

Президент омского клуба Сергей Новиков сообщил, что контракт с 34-летним специалистом рассчитан на один год.

«Мы выбрали Василия, потому что посмотрели, как он работает, в том числе видеоуроки из его частной школы. Поспрашивали про него, все сошлось на том, что нам нужен именно он. Когда встретились и переговорили, то ещё раз убедились, что сделали правильный вывод. У него есть огромное желание перейти на профессиональный уровень, поэтому он готов начать с ФНЛ.

Договорились с ним на год. Надеемся, всё у нас вместе с ним получится. Тот факт, что Василий — внук Льва Яшина, сыграл свою роль в этом подписании. Имя лучшего вратаря мира не обошло стороной. Но в первую очередь мы слушали рекомендации о его работе, поэтому такое родство, не в обиду никому, даже на втором плане не было», — приводит слова Новикова Sport24.