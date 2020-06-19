«Сочи» — «Ростов»: Новосельцев забил седьмой гол в ворота гостей

Защитник «Сочи» Иван Новосельцев забил седьмой гол своей команды в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Счёт — 7:1, идёт второй тайм.

На 53-й минуте после подачи с фланга голкипер ростовчан Денис Попов парировал удар головой Александра Кокорина, но первым на добивание успел Новосельцев и отправил мяч точно в цель.

Полузащитник «Ростова» Роман Романов забил гол в ворота «Сочи» уже на 52-й секунде матча. Спустя пять минут автогол игрока ростовчан помог «Сочи» сравнять счёт. На 15-й минуте встречи в результате провала обороны «Ростова» Александр Кокорин после передачи Андрея Мостового выбежал по центру один на один с голкипером и уверенным ударом низом отправил мяч в сетку ворот.



На 44-й минуте Кокорин получил пас от Заики на правом краю чужой штрафной, низом пробил с острого угла и мяч рикошетом от Дениса Попова залетел в сетку. Четвёртый и пятый голы «Сочи» забил Антон Заболотный. На 51-й минуте после розыгрыша углового на левом фланге Кокорин исполнил прострел-удар, Миха Мевля пропустил мяч мимо себя на углу вратарской и в итоге после рикошета мяч залетел в сетку.



Матч «Сочи» — «Ростов» проходит сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Счёт — 6:1, идёт второй тайм. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.