Ерёменко: от поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция

Полузащитник «Ростова» Роман Ерёменко прокомментировал поражение команды в матче с «Сочи» (1:10).
«От поступка Мостового при счете 1:7 у меня возникла рвотная реакция. Наш пацан — ростовский, малой, 16-летний Павел Горелов — сфолил на Андрее в центре поля. Тот вскочил и быстро ударил в него мячом, чтобы судья дал Горелову жёлтую.
Из всех низких поступков в этом матче этот — самый низкий. Мостовому должно быть стыдно. Пусть он пересматривает этот момент и краснеет. Фу, Андрей. Играешь против малышей, разносишь — и так поступаешь. Это надо просто себя не уважать», — приводит слова Ерёменко комментатор Нобель Арустамян в своём телеграм-канале.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Ростов». Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 10:1 в пользу хозяев.
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