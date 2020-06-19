Бергвейн после сольного прохода открыл счёт в матче «Тоттенхэм» — «МЮ». Видео

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Стивен Бергвейн открыл счёт в матче 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед».

На 27-й минуте Бергвейн практически в центре поля подхватил мяч, добавил ногами, проскочил между защитников, ворвался в штрафную и нанёс плотный удар. Давид де Хеа не сумел выручить свою команду.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сегодня, 19 июня, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом круге АПЛ сезона-2019/2020 «Юнайтед» и «Тоттенхэм» встретились в Манчестере на арене «Олд Траффорд» 4 декабря. Финальный свисток тогда зафиксировал победу «красных дьяволов» со счётом 2:1.



«Манчестер Юнайтед», набрав 45 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, «Тоттенхэм» (41) — восьмое.