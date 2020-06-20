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«Всё лучшее впереди». Вратарь «Уфы» Беленов поддержал голкипера «Ростова» Попова

«Всё лучшее впереди». Вратарь «Уфы» Беленов поддержал голкипера «Ростова» Попова
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Уфы» Александр Беленов поддержал своего 17-летнего коллегу по амплуа из «Ростова» Дениса Попова, дебютировавшего в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» и ставшего рекордсменом турнира по отражённым мячам.

«Коллега, не расстраивайся! Ты хорошо играл. Всё лучшее впереди, но предстоит много работать! Удачи и без травм!», — написал Беленов в комментариях под последней публикацией Попова.

Пост доступен в «инстаграме» Дениса Попова.

Под последней опубликованной фотографией 17-летнего спортсмена люди выражают свои восторженные эмоции игрой голкипера. На данный момент, на публикации насчитывается почти 10 тыс. отметок «мне нравится» и 4 тыс. комментариев.

В матче с сочинцами Денис Попов спас ворота «Ростова» 15 раз. Рекорд РПЛ за всю историю подсчёта — 13 сейвов.

17-летний вратарь «Ростова» установил рекорд РПЛ по сейвам
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