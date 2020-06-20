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«Ростов» на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10

«Ростов» на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Ростова» на официальном сайте опубликовал заявление, в котором объяснил иностранным болельщикам поражение со счётом 1:10 в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Дорогие друзья, многие иностранные болельщики нашего клуба не могут понять, как сегодняшний матч мог закончиться со счетом 10:1.

Мы хотели бы объяснить. 6 игроков нашего клуба заболели в результате заражения коронавирусом, и, таким образом, всю команду пришлось изолировать. Футбольный клуб «Сочи» отклонил наше предложение перенести матч, и именно поэтому этим молодым игрокам в возрасте 16-19 лет пришлось принимать участие в этой встрече. Скорее всего, это было очень печальный результат, но мы хотим, чтобы вы оставались на нашей стороне!

17-летний вратарь Денис Попов сделал 15 (!!!) захватывающих спасений (включая один отражённый пенальти), что является новым рекордом Российской Премьер-Лиги! Денис продемонстрировал невероятное шоу и получил свою заслуженную награду «Игрок матча»! Его ровесник — Роман Романов забил невероятный гол и стал самым молодым автором забитого мяча в истории нашего клуба, а также войдя в тройку лидеров в истории РПЛ!

Мы думаем, что вы согласитесь, что наши игроки боролись за каждый дюйм поля — каждый из них продемонстрировал невероятный характер! Этим сообщением мы хотели бы выразить нашу благодарность всем сторонникам нашего клуба по всему миру», — сообщается в заявлении «Ростова».

«Ростов», набрав 38 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» (27) — девятое.

«Сочи» разгромил «Ростов» со счётом 10:1 в матче РПЛ
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