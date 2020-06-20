Ришарлисон — о ван Дейке: я уже обводил его, есть защитники получше

Бразильский нападающий «Эвертона» Ришарлисон де Андраде высказал отношение к защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. По его словам, на своей позиции он не входит даже в тройку лучших игроков мира.



«Да, люди много говорят о нём. Безусловно, он классный защитник, но я уже обводил его. Да, он стал одним из трёх лучших футболистов в мире по итогам прошлого сезона, но, на мой взгляд, есть защитники лучше. Кто? Тиаго Силва, Серхио Рамос, Маркиньос», — приводит слова Ришарлисона Daily Mail.



В текущем сезоне АПЛ 23-летний бразилец провёл 26 матчей за «Эвертон», в которых забил 10 голов и отдал 5 голевых передач. Его команда располагается на 12-й строчке в турнирной таблице соревнований.

Завтра, 21 июня, «Эвертон» и «Ливерпуль» сыграют в матче 31-го тура английской Премьер-лиги.