Алекс Сандро повредил связки колена и не поможет «Ювентусу» в ближайшие 3 недели

Бразильский защитник Алекс Сандро и немецкий полузащитник Сами Хедира не помогут «Ювентусу» в ближайших матчах. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.
У 29-летнего Сандро по итогам финального матча Кубка Италии с «Наполи» выявлено повреждение связки колена. По информации пресс-службы «Старой синьоры», он пропустит не менее трёх недель. 33-летний Хедира повредил приводящую мышцу правого бедра, в ближайшие дни он пройдёт углублённое обследование, которое определит сроки восстановления.
Также по индивидуальному графику продолжают работать форвард Гонсало Игуаин и защитник Джорджо Кьеллини.
Сандро является одним из ключевых игроков обороны «Ювентуса». В текущем сезоне Серии А он провёл за туринцев 22 матча, в которых отдал три результативные передачи. На счету Хедиры одна результативная передача в 12 матчах в чемпионате Италии.
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