«Бавария» — «Фрайбург»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 20 июня, состоится матч «Бавария» — «Фрайбург». Встреча 33-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Бавария» — «Фрайбург» на «Чемпионате»
Мюнхенская «Бавария» набрала 76 очков в 32 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фрайбург» (45) — на 8-м месте. В тройку лидеров Бундеслиги входят дортмундская «Боруссия» (66) и «РБ Лейпциг» (63).
- 20 июня 2020
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