Павленко против Блохина. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



В первую пару 1/8 финала вошли голы Александра Павленко («Спартак») в ворота «Динамо» (Бухарест) в матче Кубка УЕФА сезона-2003/2004 (6 ноября 2003 года) и Олега Блохина («Динамо» Киев) в ворота «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года). Дуэль уже началась.



Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака, Александра Рязанцева, Сергея Игнашевича, Халка, Валерия Кечинова, Юрия Жиркова, Бранислава Ивановича, Андрея Тихонова, Ильи Цымбаларя, Марка Гонсалеса, Фёдора Черенкова и Юрия Никифорова.

Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы». Проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».