ЦСКА — «Зенит»: Малком забил второй гол гостей

Нападающий «Зенита» Малком забил второй гол в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Бразильский форвард отличился на 9-й минуте, забив гол после скидки головой Артёма Дзюбы.

Защитник петербургского «Зенита» Бранислав Иванович забил гол на 2-й минуте матча, замкнув головой навес защитника «Зенита» Вячеслава Караваева.



Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду входят ассистенты Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



ЦСКА, в 22 турах набрав 36 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (50) — на 1-м месте.