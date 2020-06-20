«Сегодня точно не день «Арсенала». «Спартак» потроллил лондонский и тульский клубы
Пресс-служба московского «Спартака» в англоязычном «Твиттере» пошутила над лондонским и тульским «Арсеналами».
«Сегодня точно не день «Арсенала», — говорится в сообщении красно-белых.
Лондонский «Арсенал» сегодня потерпел поражение, пропустив на 95-й минуте от «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч прошёл в Брайтоне на стадионе «Фалмер» и закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
До этого «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей. В результате победы «Спартак», набрав 31 очко, вышел на 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (28) опустился на 8-е место.
«Арсенал» потерпел поражение, пропустив на 95-й минуте от «Брайтона»
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