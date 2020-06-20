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«Шахтёр» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Украины

«Шахтёр» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В 27-м туре украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» на стадионе «Олимпийский» в Киеве обыграл «Александрию» со счётом 3:2 и стал чемпионом страны.

Счёт открыл Тайсон на 13-й минуте, реализовав пенальти. Дубль в составе «Шахтёра» оформил Тете, который забивал на 59-й и 79-й минутах. В составе «Александрии» голы забивали Евгений Банада и Максим Третьяков.

Победа принесла «Шахтёру» 13-е чемпионство. Донецкий клуб занял первое место в УПЛ в четвёртый раз подряд. Больше побед в чемпионатах Украины имеет только киевское «Динамо» (15).

«Мы — чемпионы Украины! Поздравляем всех болельщиков! Где бы вы ни были, мы чувствуем вашу поддержку», — говорится в сообщении «твиттера» «Шахтёра».

После 27 матчей «Шахтёр» набрал 71 очко. На втором месте в чемпионате Украины киевское «Динамо» (52), команда провела 26 встреч.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 5-й тур
20 июня 2020, суббота. 19:30 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
3 : 2
Александрия
Александрия
1:0 Тайсон – 13' (пен)   1:1 Банада – 48'   1:2 Третьяков – 51' (пен)   2:2 Тете – 60'   3:2 Тете – 78'
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