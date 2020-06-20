«Шахтёр» в четвёртый раз подряд стал чемпионом Украины

В 27-м туре украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтёр» на стадионе «Олимпийский» в Киеве обыграл «Александрию» со счётом 3:2 и стал чемпионом страны.
Счёт открыл Тайсон на 13-й минуте, реализовав пенальти. Дубль в составе «Шахтёра» оформил Тете, который забивал на 59-й и 79-й минутах. В составе «Александрии» голы забивали Евгений Банада и Максим Третьяков.
Победа принесла «Шахтёру» 13-е чемпионство. Донецкий клуб занял первое место в УПЛ в четвёртый раз подряд. Больше побед в чемпионатах Украины имеет только киевское «Динамо» (15).
«Мы — чемпионы Украины! Поздравляем всех болельщиков! Где бы вы ни были, мы чувствуем вашу поддержку», — говорится в сообщении «твиттера» «Шахтёра».
После 27 матчей «Шахтёр» набрал 71 очко. На втором месте в чемпионате Украины киевское «Динамо» (52), команда провела 26 встреч.
- 20 июня 2020
-
22:57
-
22:53Весь состав «Динамо» сел на карантин Эксклюзив
-
22:45
-
22:30
-
22:29
-
22:15
-
21:53
-
21:52
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:38
-
21:32
-
21:32
-
21:24
-
21:22
-
21:09
-
20:59
-
20:54
-
20:33
-
20:29
-
20:10
-
20:09
-
19:59
-
19:58
-
19:53
-
19:51
-
19:40
-
19:38
-
19:26
-
19:23
-
19:20
-
19:15
-
19:09
-
19:08